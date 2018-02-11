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Özgecan Aslan, ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı

11 Şubat 2018 19:02

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı. Kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Aslan ailesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baba Mehmet Aslan, "Eğitimsizlikten, okumayı sevmememizden, kalbimizde o sevginin ışığı yoksa başka bir şey vardır. O da şiddete dönüşüyor maalesef" diyen Aslan, "Kadına şiddetle ilgili çok ağır bir yasanın gelmesi gerekiyor. Fakat benim bildiğim kadarı ile var olan yasaların ağırlığını, cahil insanlar bilmiyor. Bu yasaların olduğunu, bir kadına, bir kıza, bir çocuğa en küçük dokunulduğu zaman nelerin başlarına geleceğini bilmiyorlar, bunun anlatılması lazım" dedi. Anne Songül Aslan ise, "Özgem gibi birçok kız, birçok kadın, birçok çocuk böyle şiddete uğruyor. Maalesef bunların sonu da gelmiyor. Çok güzel bir yasa çıksın ki, başka kimsenin canı yanmasın. Devlet büyüklerinin bunun üzerinde durmasını istiyorum. Lütfen hiçbir annenin gözü yaşlı olmasın, Özgemin çok güzel hayalleri vardı ama maalesef bunların hiçbirini gerçekleştiremedi. Dünyanın en iyi psikologu olmak istiyordu, 'bütün insanları iyileştireceğim' diyordu. Ama bunlar olmadı" şeklinde konuştu.

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