Özgecan Aslan eyleminde sinirli sürücüyle eylemciler arasında gerginlik

Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto etmek için Kadıköy'de toplanan grup yürüyüşe geçtiği sırada, kalabalığın arasına giren bir araç kısa süreli gerginliğe sebep oldu. Kalabalığın yol vermesini isteyen sürücü, kadınlardan tepki görmesi üzerine sinirlenerek bağırmaya başladı. Aracından inen sürücü eylemciler tarafından tartaklandı. Otomobilin sahibinin, tüm ülkeyi ayağa kaldıran Özgecan Aslan olayı ile ilgili bir yürüyüşte sergilediği tavır eylemciler kadar çevredeki insanlar tarafından da tepkiyle karşılandı.