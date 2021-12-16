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Özge Peker, eşi Sedat Peker'in videosunu paylaştı: "Çektiğimden haberi yoktu, içimden sizlerle paylaşmak geldi"

16 Aralık 2021 22:53

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in eşi Özge Peker Instagram hesabından eşinin videosunu paylaştı. Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz" adlı şarkısını dinleyen Peker'in videosuna Özge Peker, "Gerçekten ne yaşadığını kimse bilemez, kimse anlayamaz seni" notunu düştü.

Uzun süredir Twitter'dan paylaşım yapmayan Sedat Peker'in eşi Özge Peker videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 

"Ben bu sürece canlı tanıklık yapan bir kişiyim aşkım. Gerçekten ne yaşadığını kimse bilemez, kimse anlayamaz seni. Çektiğimden haberi yoktu. Anı kalsın diye çekmiştim. Ama içimden sizlerle paylaşmak geldi."

sedat pekerözge peker

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