ÖZET | Olympiakos'u mağlub eden Fenerbahçe Beko, 4 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı

03 Ocak 2020 13:14
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında Yunan ekibi Olympiakos'u deplasmanda 87-96 skorla mağlup etti ve 4 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.
Sonuçla beraber Fenerbahçe Beko, normal sezondaki 6. galibiyetini alırken, Olympiakos 11. kez sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Vassilis Spanoulis tarihe geçti
Olympiakos'un yunan yıldızı Vassilis Spanoulis, Avrupa Ligi tarihinin en skorer ismi oldu.
Karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlayan yıldız oyuncu Avrupa Ligi'nde toplamda 4 bin 157 sayı kaydederek basketbolu bırakan İspanyol oyuncu Juan Carlos Navarro'nun 4 bin 152 sayılık rekorunu geçmiş oldu.
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