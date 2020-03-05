ÖZET | Anadolu Efes'in galibiyet serisi Maccabi Tel Aviv karşısında sona erdi

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'e 77-75 mağlup oldu ve 11 maç sonra kaybetti.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. İsrail'de büyük bir heyecana sahne olan maçta Anadolu Efes, bitime saniyeler kala Wilbekin'in serbest atıştan attığı sayılara engel olamadı ve sahadan 77-75 yenik ayrıldı. EuroLeague'de liderliğini sürdüren Anadolu Efes, 11 maçlık galibiyet serisini böylece sonlandırmış oldu.