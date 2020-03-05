T24 LogoT24 Logo
Spor

ÖZET | Anadolu Efes'in galibiyet serisi Maccabi Tel Aviv karşısında sona erdi

05 Mart 2020 18:13

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'e 77-75 mağlup oldu ve 11 maç sonra kaybetti.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. İsrail'de büyük bir heyecana sahne olan maçta Anadolu Efes, bitime saniyeler kala Wilbekin'in serbest atıştan attığı sayılara engel olamadı ve sahadan 77-75 yenik ayrıldı. EuroLeague'de liderliğini sürdüren Anadolu Efes, 11 maçlık galibiyet serisini böylece sonlandırmış oldu.

ETİKETLER

Anadolu EfesTel Aviv

Diğer Videolar

Kars Belediyesi'ne yapılan saldırıyla ilgili konuşan Bilgen: Belli ki bir kampanya var, saldırganlar ifadesinde 'masaya ayağımız takıldı' demiş!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2020

Ankara'da bir doktor, Covid-19 hastası iyileşince 'Michael Jackson dansı' yaptı

Olay yerine gelen polisleri darp ettiler!

Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı

Ekmek satışını sokakta yapan fırıncılar, birbirine girdi!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini...

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cezaevinden tahliye oldu, tartıştığı kişiyi öldürdü...

Ankara'da pavyona çevrilen depoya baskın; Koronavirüs tedbirlerini ihlalden 60 bin...

Bayramdan sonra kademeli olarak normalleşme gündemde...

Cambridge Üniversitesi'nden çok konuşulacak iddia: Koronavirüs Vuhan'da çıkmadı, salgının 2019'da...

Şeyma Subaşı: Takılmayın bu tarz pozlarıma; Türk örf, adet, geleneklerine...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini...

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24