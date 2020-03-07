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Özel harekat polisleri Meriç Nehri kenarına konuşlandı

07 Mart 2020 14:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca binözel harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç’te konuşlanmaya başladı.

Soylu'nun açıklamasının ardından bugün Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda özel harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Edirne Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesini önlemek için sınıra tam donanımlı ve teçhizatlı 1000 Özel Harekat polisi gönderdik" demişti. 

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