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Özel halk otobüsü şoförünün çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Yaralı hastaneye kaldırılırken, şoför Yücel B. ise gözaltına alındı

09 Kasım 2021 19:39

Mersin’in Tarsus ilçesinde pazar alışverişinden dönen kadına özel halk otobüsü çarptı. Metrelerce sürüklenen kadının kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 1907. Sokak'ta meydana geldi. Yücel B. yönetimindeki özel halk midibüsü, pazar alışverişinden dönen 3 çocuk annesi Songül Kayabaşı'na çarptı.

Metrelerce savrulan Kayabaşı'na ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Songül Kayabaşı ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Şoför Yücel B. ise gözaltına alındı.

Kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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