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Özel halk otobüsü şoförü, 65 yaş üstü çifti araçtan indirdi: 'Haber izlemiyor musunuz?'

12 Mayıs 2020 16:57

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri bir çift, bindikleri özel halk otobüsünden, sürücü tarafından indirildi. Koronovirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri bir çift, halk otobüsüne bindi. Sürücü fark ettiği çiftten, otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren çift, sürücünün ısrarları üzerine otobüsten inmek zorunda kaldı.  O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

Yaşlı çift, "Haber izlemiyor musunuz?" diyen şoföre, "Sadece sen izliyorsun" diyerek araçtan indi.

Kaynak: İHA

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