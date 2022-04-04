Özel Halk Otobüsleri temsilcisinden bakanlık temsilcisine: Bir elinizi cebinize atın

İstanbul'da ulaşım zammını karara bağlamak için UKOME bugün ikinci kez toplandı. Toplantıdan bir karar çıkmadı.

Toplantı sırasında söz alan Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası temsilcisi Ramazan Gürler, toplantıda bulunan bakanlık temsilcisine dönerek "Allah aşkına kaç kalem ücretsiz yolcu taşıtıyorsunuz bize. Bir elinizi cebinize atın" dedi.

Güler, "Ben yolcudan 5 TL alıyorum, İBB bana 11 TL ödüyor. Zorlanıyor. Biz her gün el pençe para istiyoruz. İBB'ye nereye kadar yükleneceğim?" dedi.