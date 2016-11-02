Özel güvenlikten Anadolu Üniversitesi'ndeki Cumhuriyet okuma eylemine müdahale!

Anadolu Üniversitesi'nde Cumhuriyet gazetesi okuma eylemi yapan Öğrenci Kollektifleri grubuna özel güvenlik müdahale etti. İstanbul başsavcılığı kararıyla Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon düzenlenmesi ve 12 yazar ve yöneticisinin "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alınması sonrasında ortaya çıkan tepkiler devam ediyor. Cumhuriyet’in bürolarının önü ziyaretçiler ve destekçiler tarafından ziyaret ediliyor. Cumhuriyet gazetesi operasyonunu protesto eylemlerinden biri de dün Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler saldırıyı protesto etmek ve gazeteye destek vermek için İletişim Fakültesi’nde bir araya gelerek Cumhuriyet okuma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme özel güvenlik müdahale etti.