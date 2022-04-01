Özel güvenliklerden Boğaziçili öğrencilere kimlik sorgusu kamerada

01 Nisan 2022 10:28
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan’ın kararıyla rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.
Boğaziçili akademisyenler bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto etmeye devam ediyor.
Üniversite güvenliklerinin öğrencilere karşı olan tutumu kamuoyunda çok kez eleştirilmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat twitter hesabından, gece saatlerinde öğrenciler tarafından çekilen bir video paylaştı.
Video da, "Bu kişiler kartlarımızı alıp videolarımızı çekiyorlar. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösteren öğrencilere, güvenlik ekiplerinin, " Şahsi bir durum yok, uygulama yapıyoruz. Kimliklerinizi sorabiliriz" diyerek yanıt verdiği görülüyor. Bir diğer güvenlik görevlisinin ise, "Şu yazıyı göster arkadaşa da okusun, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor ya, al şunu oku" diyerek kağıda parmağıyla vurduğu görülüyor.
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