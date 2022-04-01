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Özel güvenliklerden Boğaziçili öğrencilere kimlik sorgusu kamerada

01 Nisan 2022 10:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde, öğrenciler ile üniversite güvenliği arasında yaşanan kimlik gösterme tartışması videosunu, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden nefret ettiği o parmak hareketi, bastırmadığı öfkesi, kullandığı cümlelerin tiksinti tonu, kamera, kimlik sorma üniforma gücü ile tam bir şiddet şovu. Üniversite güvenliklerinin görevi öğrenciyi ezmek oldu galiba" sözleriyle paylaştı.
 

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan’ın kararıyla rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

Boğaziçili akademisyenler bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto etmeye devam ediyor.

Üniversite güvenliklerinin öğrencilere karşı olan tutumu kamuoyunda çok kez eleştirilmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat twitter hesabından, gece saatlerinde öğrenciler tarafından çekilen bir video paylaştı.

Video da, "Bu kişiler kartlarımızı alıp videolarımızı çekiyorlar. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösteren öğrencilere, güvenlik ekiplerinin, " Şahsi bir durum yok, uygulama yapıyoruz. Kimliklerinizi sorabiliriz" diyerek yanıt verdiği görülüyor. Bir diğer güvenlik görevlisinin ise, "Şu yazıyı göster arkadaşa da okusun, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor ya, al şunu oku" diyerek kağıda parmağıyla vurduğu görülüyor. 

İBBMahir PolatMelih BulurektörRecep Tayyip ErdoğanBoğaziçi ÜniversitesiNaci inci

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