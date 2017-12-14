T24 LogoT24 Logo
Haberler

Özel güvenlikçi kadının yüzüne kimyasal madde döken kişi, 'eski sevgili' çıktı

14 Aralık 2017 19:05

Konya'da özel güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Rukiye K.'nin yüzüne kimyasal madde atıp yaralayan saldırgan eski erkek arkadaşı 41 yaşındaki Faruk Karataş olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Faruk K., ifadesinde başka erkeklerle konuşurken gördüğü için kıskandığı Rukiye K.'nin yüzüne tuz ruhu attığını söyledi. Saldırı öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin, olayın ardından genç kadını hastanede iki kez ziyaret ettiği öğrenildi. Olay, geçen pazartesi günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye K., kaldığı kız öğrenci yurdundan çıkıp, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işyerine doğru yola çıktı. Yurttan biraz uzaklaştıktan sonra arkasından gelen kapüşonlu ve yüzü atkılı bir kişi, elindeki plastik bardakta bulunan sıvıyı Rukiye K.'nin yüzüne fırlattı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yüzü ve gözlerinde yanma oluşan Rukiye K., ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rukiye K.'nin yüzünde ve iki gözünde hafif derecede yanıklar oluştuğu tespit edildi. Sol gözünde görme kaybı riski bulunan Rukiye K.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER

özel güvenlikçi kadıntuz ruhusaldırganerkek şiddetieski sevgili

Diğer Videolar

Elazığ depreminde 2 binanın yıkılma anları kameralarda

Karayipler Denizi'nde 7.7 büyüklüğündeki deprem kamerada

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve partilerle olmaz’ diyor

"Oyun sektöründe var olabilmek için 7/24 çalışmak ve sürekli güncel kalmak zorundasınız"

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat durma noktasında

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24