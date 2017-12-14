Özel güvenlikçi kadının yüzüne kimyasal madde döken kişi, 'eski sevgili' çıktı

Konya'da özel güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Rukiye K.'nin yüzüne kimyasal madde atıp yaralayan saldırgan eski erkek arkadaşı 41 yaşındaki Faruk Karataş olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Faruk K., ifadesinde başka erkeklerle konuşurken gördüğü için kıskandığı Rukiye K.'nin yüzüne tuz ruhu attığını söyledi. Saldırı öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin, olayın ardından genç kadını hastanede iki kez ziyaret ettiği öğrenildi. Olay, geçen pazartesi günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye K., kaldığı kız öğrenci yurdundan çıkıp, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işyerine doğru yola çıktı. Yurttan biraz uzaklaştıktan sonra arkasından gelen kapüşonlu ve yüzü atkılı bir kişi, elindeki plastik bardakta bulunan sıvıyı Rukiye K.'nin yüzüne fırlattı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yüzü ve gözlerinde yanma oluşan Rukiye K., ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rukiye K.'nin yüzünde ve iki gözünde hafif derecede yanıklar oluştuğu tespit edildi. Sol gözünde görme kaybı riski bulunan Rukiye K.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.