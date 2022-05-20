Özdağ'dan İmamoğlu'na: Atatürk yüzüne bakar mı senin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB tarafından 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Apolas Lermi konserine tepki gösterdi. Özdağ sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "İmamoğlu, 19 Mayıs’ta 19 Mayıs Pontus soykırımıdır iftirasını atan adama konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli kimliğin yok mu? Sonra “Atatürk İle konuşmak isterdim” diye reklam ajansı cümlesi ile ortaya çıkıyorsunuz. Atatürk yüzüne bakar mı senin?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Güngören'de halka açık ücretsiz konser düzenledi. Karadenizli sanatçı Apolas Lermi'nin konser verecek olması başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Özdağ'dan İmamoğlu'na 19 Mayıs konseri tepkisi

İmamoğlu'na sosyal medya hesabından tepki göteren Özdağ, Apolas Lermi ile Yunanistanlı sanatçı Matthaios Tsahouridis'in bir videosunu paylaştı. Özdağ'ın paylaştığı videoda Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis'in, Apolas Lermi için söylediği şu sözlere tepki geldi :

"Trabzonlu Apolas Lermi'nin anavatanında özgürce şarkı söylemesi bizim büyük sevincimiz. Türkiye'nin Pontuslu Rumlara soykırımı, Ermenilere, Kürtlere soykırımı için çok uzaklardan gelip bize modern bir marş söylemesi bizim büyük sevincimiz. Söyleyeceği şarkı vatanımı kaybettim."

"Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

Özdağ Paylaşımına ise şu notu düştü:

"İmamoğlu, 19 Mayıs’ta 19 Mayıs Pontus soykırımıdır iftirasını atan adama konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli kimliğin yok mu? Sonra “Atatürk İle konuşmak isterdim” diye reklam ajansı cümlesi ile ortaya çıkıyorsunuz. Atatürk yüzüne bakar mı senin?"

Müzisyen Matthaios Tsahouridis'in paılaşımı;

Trabzonspor, 7’nci şampiyonluk kutlamasını geçen cumartesi günü Trabzon’daki Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Kendisi de Pontus Rum olan ve 19 Mayıs 1919’u “Pontus soykırımı” olarak tanımlayan müzisyen Matthaios Tsahouridis, etkinliğe katılımı engellendikten sonra videolu bir mesaj paylaştı.

Ne olmuştu?

Süper Lig'i şampiyon bitiren Trabzonspor'un kupa töreninde sahneye çıkacak sanatçılar arasında yer alan Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis, kutlamalar öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından eleştirilmişti. Bu eleştiri sonrasında Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk kutlamaları afişinde yer alan Tsahouridis'in sahneye çıkmasına izin vermemişti. Yaşanan olayların ardından kendisinden tek başına sahne yapması istendiğini belirten Lermi, "Bu teklifi kabul etmedim. Matthaios sahneye çıkmıyorsa benim de çıkmayacağımı belirttim. Bizi görmek için gelen taraftarlarımızdan özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.