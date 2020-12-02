Özbekistan'da hakeme linç girişimi; futbolcu uçan tekme attı!

02 Aralık 2020 14:52
Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar iddiası sonrası hakeme linç girişiminde bulunuldu. Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme uçan tekme attı. Hakem, polisin yardımı ile soyunma odasına götürüldü.
Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta yanlış karar iddiası sahada arbedeye yol açtı. Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme attı.
Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu.
Hakem, polisin yardımı ile soyunma odasına götürüldü.
Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
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