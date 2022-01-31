T24 LogoT24 Logo
Haberler

Özbekistan'da 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı

Bir anne 3 yaşındaki kızını, ayının bulunduğu alana attı

31 Ocak 2022 20:14

Özbekistan’da bulunan bir hayvanat bahçesinde bir anne 3 yaşındaki kızını, ayının bulunduğu alana attı.
 
Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti.
 
Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor. Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızın bulunduğu yere ulaştı.

15 yıl hapis cezası alabilir

Düşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.
 
Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve 'cinayete teşebbüssuçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.
 
Kaynak: İHA
 
özbekistanbebekçocuk

Diğer Videolar

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Ukraynalılar, Rusların yaptığı yardımları ateşe verdi

Rus kozmonot kıyafet rengini değiştirdi

Çarptığı araç, yoldan çıkıp takla attı

Bursa'da halk otobüsünde maske tartışması

Ankara'da markette tekmeli, yumruklu kavga kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24