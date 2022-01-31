Özbekistan'da 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı

Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve 'cinayete teşebbüs' suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

Kaynak: İHA