Ozan Kabak'a rakibine tükürdüğü gerekçesiyle 5 maç ceza

Almanya Futbol Federasyonu Ceza Kurulu, Schalke 04 - Werder Bremen maçının 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a 5 maç ceza verildi.

Spor Arena'da yer alan habere göre, Ozan Kabak bu cezasını maçta çift sarı karttan atılması nedeniyle aldığı 1 maçlık otomatik ceza sonrası çekecek. Ozan, ayrıca 15.000 Euro da para cezası aldı.

Özür dilemişti

Ozan Kabak maç sonrası açıklamasında "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Müsabakanın ardından konuşan Ludwig Augustinsson ise "Maç sırasında bu durumu fark etmedim ama hiç hoş değil. Fair-play böyle olmaz. Ozan sonunda kırmızı kart gördü ve maçı da kazandık" şeklinde konuşmuştu.