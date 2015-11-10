Oyuncu ve mucit Hedy Lamarr 101 yaşında

Google, Hedy Lamarr’ın 101. doğum günü için bir doodle yayınladı. Özel olarak hazırlanan doodle, Hedy Lamarr’ın kariyerinin ve başarılarının bir özeti şeklinde. Peki ama kimdir bu Hedy Lamarr? 1914 doğumlu Avusturalyalı bir mucit ve oyuncu olan Hedy Lamarr, kariyerine oyuncu olarak başladı ve beyaz perde de çıplak olarak gözüken ilk kadın olarak tarihe geçti. Oyunculuğa devam ederken işini bırakması için kocasından gördüğü baskı, uygulamalı bilimlere karşı gösterdiği ilgiyi artırdı. Oyunculuğa olan ilgisinin azalması ve kocasının baskısı üzerine kocasının şirketinde çalışıp buluşlar yaptı. 1937 yılında kocasının Nazilere olan yakınlığı ve despotluğu sebebiyle Avrupa’ya kaçan Hedy Lamarr, buradan ABD’ye gitti. 2. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden kısa bir süre sonra Nazi Ordusu’nun torpidoları etkisiz hale getirmesini engelleyen 'frekans atlamalı yayılı spektrum’u geliştirdi ve bu buluşunun patentini aldı. Hedy Lamarr’ın bu icadı bugün bolca kullandığımız wi-fii ve bluetooth teknolojilerinin öncüsü oldu.