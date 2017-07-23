Oyuncu Talat Bulut'tan Cengiz Semercioğlu'na: Benimle ilgili gerçekleri yazar mısınız; Ölünce gözüm arkada kalmasın

Oyuncu Talat Bulut, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren sanatçı Harun Kolçak'ın ardından yazı yazan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı videoda konuşan Bulut, Semercioğluna seslenerek "Benimle ilgili düşündüğünüz gerçekleri yazar mısınız? Öldükten sonra gözüm arkada kalmasın" dedi. Bulut, Semercioğlu'nun "Hayattayken yazılanlar ölünce karartılıyor..." başlıklı yazısını hatırlatarak "Benimle ilgili sizin gözünüzdeki gerçekleri okumak istiyorum. Lütfen yazar mısınız? En azından öldükten sonra 'Cengiz Semercioğlu benimle ilgili ne yazı yazdı' diye gözüm ardımda kalmayacak" ifadelerini kullandı. Talat Bulut'un konuştuğu videodaki konuşmasının tamamı şöyle: "Cengiz Semercioğlu, batıda gazetecilerin ölen kişin ardından gerçekleri yazdığı örneklerinden yola çıkarak 'ben niye yazmıyorum' deyip Harun Kolçak ile bir yazı yazdınız ve okudum herkes gibi. Daha önce ölen kişinin ardından gerçekleri yazdığınız bir örnek var mı ben hatırlamıyorum? varsa hatırlatırsanız cok sevinecegim. Benim ricam şu; benim ile ilgili sizin gözünüzdeki gerçekleri okumak istiyorum. Lütfen yazar mısınız? En azından öldükten sonra Cengiz Semerciğlu benimle ilgili ne yazı yazdı diye gözüm arkada kalmayacak, Teşekkür ederim." Semercioğlu, dün yayımlanan yazısında Kolçak için şunları söylemişti: "Genç yaşta kaybettiğimiz Harun Kolçak’ın ardından dün yazılan köşe yazılarına bakıyorum. Tanıyan tanımayan herkes bir şeyler yazmış... Ne kadar iyi kalpli olduğundan yaptığı şarkılara kadar... Türk basını sözleşmişçesine Harun Kolçak’la ilgili tek bir şeyden bahsetmedi: Bir dönem alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğünden. Bizde kaybettiğimiz bir ismin ardından bu konuları konuşmak saygısızlık olarak algılanıyor. Oysa Batı medyası kaybedilen bir sanatçının kariyerinden bahsederken her şeyi dan dan yazıyor. Çarşamba günü Los Angeles’ta evinde kendini asarak intihar eden Linkin Park’ın solisti Chester Bennington’la ilgili çıkan haberlere bakın... 41 yaşındaki müzisyenin uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle yıllarca tedavi gördüğü yazıldı her yerde... Peki Harun Kolçak’ın müzikal yolculuğu alkol ve uyuşturucu görmezden gelinerek yazılabilir mi? Kaldı ki bu konular sanatçının bir dönem kariyerini ciddi şekilde tepetaklak ettiyse... Kendisi bile bu konuda konuşurken, zamanında şok itiraflar yaparken medya neden özenle karartma yapmayı tercih ediyor? Tamam uyuşturucudan ya da alkolden kaybetmedik Harun Kolçak’ı... Prostat kanserine bağlı oluşan rahatsızlıklardan hayata veda etti. Geçmişte yaşadığı hayatın ne kadar etkisi vardır, biz bilemeyiz... Ama medyanın işi bir sanatçının biyografisinde karartmalar yapmak değildir. Sanatçılar hayattayken alkol ve uyuşturucu tedavilerini sayfa sayfa yazan magazin yazarları, sanatçıyı kaybedince o geçmiş hiç yaşanmamış gibi davranıyor. Bir hayat tek başına başarılarla yüklü olmuyor... Hepimizin hayatında inişler, çıkışlar, dibe vuruşlar, tekrar yükselişler var. Harun Kolçak’ın hayatı da böyleydi... Yaptığı yanlışlar kendine, bu hayattan geriye bize güzel şarkılar bıraktı."