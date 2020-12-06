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Oyuncu Selen Görgüzel'den "Koca kontenjanından mavi tik kapmışsın" diyen takipçisine sert yanıt!

"Bir de başka bir tik daha var, onu da sana en münasip şekilde koyarız, rahatlarsın!"

06 Aralık 2020 12:10

Yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi, oyuncu Selen Görgüzel, "Koca kontenjanından mavi tik kapmışsın" diyen takipçisine sert çıktı. Selen Görgüzel takipçisine "Hamdi ile evlenmeden önce vardı tik. Bir de başka bir tik daha var. Onu da sana en münasip şekilde koyarız, rahatlarsın!" yanıtını verdi.

Selen Görgüzel'in paylaşımının altına bir takipçisi, "Koca kontenjanından mavi tik kapmışsın" notunu düştü. Görgüzel de takipçine "Hamdi ile evlenmeden önce vardı tik. Bir de başka bir tik daha var. Onu da sana en münasip şekilde koyarız, rahatlarsın!" şeklinde yanıt verdi. 

Selen Görgüzel, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

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