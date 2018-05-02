Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyicinin zihninde yer eden oyuncu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Seda Yıldız adaylık başvurusunu yaparken parti rozetini de yakasına taktı. Seda Yıldız kimdir? 20 Mayıs 1962'de Zonguldak'ta dünyaya gelen oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. Kariyer hayatı boyunca rol aldığı başlıca projeleri: Gönül Dostları, Hacer Ana Ve Oğulları, Bizim Aile, Cesur Yürek, Çiçek Taksi, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Hayat, Mühürlü Güller, Asla Unutma, Kaybolan Yıllar, Yağmurdan Sonra, Kurtlar Vadisi Pusu, Kollama ve son olarak 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Reşit rolüyle tekrar kamera karşısında...