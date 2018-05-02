T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oyuncu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

02 Mayıs 2018 17:01

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyicinin zihninde yer eden oyuncu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Seda Yıldız adaylık başvurusunu yaparken parti rozetini de yakasına taktı. Seda Yıldız kimdir? 20 Mayıs 1962'de Zonguldak'ta dünyaya gelen oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. Kariyer hayatı boyunca rol aldığı başlıca projeleri: Gönül Dostları, Hacer Ana Ve Oğulları, Bizim Aile, Cesur Yürek, Çiçek Taksi, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Hayat, Mühürlü Güller, Asla Unutma, Kaybolan Yıllar, Yağmurdan Sonra, Kurtlar Vadisi Pusu, Kollama ve son olarak 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Reşit rolüyle tekrar kamera karşısında...

ETİKETLER

seda yıldıziyi partiseda yıldız iyi parti milletvekili aday adayıeşkiya dünyaya hükümdar olmazdizi

Diğer Videolar

Hız bir vatandaşın ölümüne neden oldu; başı aracın ön camına çarpan kadın arka camdan içeri girdi

Soygun için girdiği restoranda yemek yiyen polislerle karşılaşınca...

Rusya'da buz kırılınca 7 at suya düştü

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti

Fırtınada türbülansa giren uçakta panik anları

'Filozof' Atakan sosyal medyanın gündeminde: Eğitim ve adalet sistemini düzeltmeliyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi,...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24