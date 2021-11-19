Oyuncu Salih Bademci'den 'Kulüp' dizisi setinde Tarkan performansı; "Sonrası parayla"

Bu yıl 'İlk ve Son', 'Yalancı' ve 'Kulüp' dizileriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Salih Bademci, 'Kulüp' dizisinin setinde Tarkan'ın ünlü şarkısı 'Unutmamalı'yı seslendirdi. Bademci, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Salih Bademci, Selim Songür isimli bir şarkıcıyı canlandırdığı Kulüp dizisinin setinde, Tarkan'ın ünlü şarkısı Unutmamalı'yı seslendirdi. Şarkının sonunu 'Sonrası parayla' diye bitiren Bademci o anları Instagram hesabından paylaştı.