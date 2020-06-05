Oyuncu Kadir Doğulu, sokağa çıkma yasağının iptal edilmesini tiye aldı: 'İptalin iptalinin iptali...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı kararını iptal etti. Oyuncu Kadir Doğulu da bu durumu çektiği bir videoyla tiye aldı.

Doğulu videoda, sokağa çıkma yasağının iptal olması kararının ardından sokağa çıkmaya hazırlanan birini canlandırıyor. Arkadaşının 'İptal kararı da iptal' oldu demesi üzerine Doğulu, eve dönüyor. Bu durum bir kez daha tekrar ediyor ve Doğulu en sonunda kendisini başka bir iptal kararı gelmeden evden dışarıya atıyor. Arkadaşının pencereden 'O iptal de iptal oldu' demesi üzerine Doğulu, 'Kafam karıştı. İyi evde olalım. Yasalara uymak lazım' diyerek eve geri dönüyor.

Doğulu, sokağa çıkma yasağını tiye aldığı videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın dün gece ilan ettiği 'hafta sonu sokağa çıkma yasağı'nı iptal ettiğini duyurdu. Erdoğan, "2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" ifadesini kullandı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, Maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın paylaşımlarını 'retweet'ledi'