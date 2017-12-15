Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darp eden Denizhan Vural açıklama yaptı

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ı Beşiktaş Etiler'deki bir otelde geçen hafta darp eden Vuralhan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Denizhan Vural, ''5 yıldır sürekli iş için gittiğimiz otelde bu olay yaşandı. Olayın içeriği ile alakalı çok büyük yalanlar ve iftiralar söz konusudur. Şahsım ve arkadaşlarımın ticari itibarlarımız hiçe sayılarak büyük bir töhmet altında bırakıldık. Olayın gerçekleşme nedeni tamamen anlatılanların dışında ve bizim arkadaşlarımızın sonuna kadar haklı olduğu şekilde gerçekleşmiştir'' dedi.