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Oyuncu Deniz Çakır: Sokak hayvanları hayatımızın parçasıdır, dostlarımız onlar

28 Aralık 2021 09:50

Yakın zamanda yaşanan hayvan saldırılarının ardından belediyelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını takiben sokak hayvanları belediyeler tarafından toplanmaya başlamıştı. Oyuncu Deniz Çakır sosyal medya hesabından bir sokak hayvanını sevdiği video paylaştı. Çakır paylaştığı videoya , "Sokak hayvanları hayatımızın parçasıdır. Dostlarımız onlar… Can onlar…" notunu düştü.

TIKALAYIN - "Sokak hayvanlarını toplamak kültürel bir katliam olur; yasaya aykırıdır, bunu yapan belediyeler suç işler!"

Deniz ÇakırSokak HayvanlarıToplanmasıBarınak

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