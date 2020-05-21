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Oyuncu Ceyhun Fersoy'dan Acun Ilıcalı ve 'Survivor Berkan' taklidi

21 Mayıs 2020 12:22

Oyuncu Ceyhun Fersoy, karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Sık sık taklitler yapan Fersoy, şimdi de yapımcı Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacısı Berkan'ın taklidini yaptı.

Acun Ilıcalı, geçen hafta Survivor yarışmacısı Berkan ile ‘Tranquilo’ polemiği yaşadı. Berkan yarışma esnasında İspanyolca ‘Sessiz’ anlamına gelen tranquilo’yu kullanınca, Ilıcalı ne anlama geldiğini sordu. Berkan da “Abi 9-8 skor. Herkes sakin olsun diyorum” diye cevap verdi. Bunun üzerine de Acun Ilıcalı o anları Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve “Bana posta koyan ilk yarışmacı” dedi.

İşte bu diyalog oyuncu Ceyhun Fersoy’un eğlenceli bir video çekmesine neden oldu. Karantina döneminde eşi Begüm Öner'le çektiği videolarla gündeme gelen Fersoy, Berkan’ın taklidini yaptı ve beğeni topladı.

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