Oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı. Olay yerine gelen polisler, oyuncuyu güçlükle sakinleştirip aracına bindirirken o anlar da bir yolcu tarafından kaydedildi.

Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

Tartışmanın nedeni bilinmezken öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı.

Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, küfür etmeye ve otobüsü yumruklamaya devam etti.

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.