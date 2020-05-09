Oyuncu Burak Deniz kazaya karıştı, ehliyetine el konuldu

Oyuncu Burak Deniz, aracıyla seyir halindeyken önündeki motosiklet sürücüsüne çarptı. Can kaybının olmadığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy’de seyir halinde olan Burak Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı. Emniyet güçlerinin yaptığı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu. Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.