Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Hakan Şükür'ün adını 'söyleyemedi'

Spor yazarı Mehmet Demirkol'un programında konuk ettiği müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
09 Nisan 2022 11:52
Spor yazarı Mehmet Demirkol, programında konuk ettiği Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. FETÖ firarisi, eski futbolcu ve AKP milletvekili Hakan Şükür'ün adını söylemeye çekinen Küçükçağlayan, "Onun adını söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesini kullandı.
Spor yazarı Mehmet Demirkol'un programında konuk ettiği müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
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