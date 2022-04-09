Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Hakan Şükür'ün adını 'söyleyemedi'

Spor yazarı Mehmet Demirkol, programında konuk ettiği Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. FETÖ firarisi, eski futbolcu ve AKP milletvekili Hakan Şükür'ün adını söylemeye çekinen Küçükçağlayan, "Onun adını söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesini kullandı.