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Oyuncu Altan Erkekli: Bilmiyorlar ki nasıl çalıştım, neyim var; bir şeyim yok, bir evimizin hâlâ borcu var

14 Haziran 2020 10:49

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde sokakta magazin muhabirine konuşan oyuncu Altan Erkekli, dizi olduğu sürece para kazandıklarını, vergilerinin olduğunu hatırlattı ve "Ev taksidimiz var duruyor. Çocuklar var okuyorlar, ihtiyaçlar büyüyor. Bir tane evimizin hâlâ borcu var" dedi. 

TV100 ekranlarında yayınlanan Magazin Hattın'nda "Bir şeyi yapıyorsunuz ardından milyonlarca sevgisiz tweetler, mesajlar geliyor" diyen Erkekli, "Bilmiyorlar ki; '65 yaşındaki Altan Erkekli neler yaptı, nasıl çalıştı?, neyi var şu anda? Yok, bizim bir tane evimizin hâlâ borcu var" diye konuştu. 

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