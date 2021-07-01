Oyun yasağının kalkmasını kahvehanesinde zeybek oynayarak kutladı; "Okey oynadığım için mutluyum"

Menteşe'de kahvehane işletmecisi Ali Durna, iş yerinde oyun yasağının kaldırılmasını davul- zurna eşliğinde zeybek oynayarak kutladı.

Durna, 1.5 yıl aradan sonra okey oynamak için kahvehaneye gelen müşterilere meşrubat ve kurabiye ikram etti. Eğlencede davul çalan 7 yaşındaki çocuk da ilgi gördü.

Ali Durna, şunları söyledi:

"Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdik. Ramazan ayında yardım paketi gönderdiğimiz kişilerden biz yardım alır duruma geldik. 1.5 yıldır çektiğimiz çileyi bir Allah, bir de biz biliyoruz. 'Kahvehanelerde oyunlar serbest olursa, davul-zurna ile kutlayacağım diye kendime söz verdim. Mutluluk içerisinde kutlamamızı yaptık. Bu süre zarfında desteklerini esirmeyen dükkân sahibime teşekkür ediyorum."

Müşterilerden biri, okey oynadığı için mutluluk duyduğunu, şansının yanında olduğunu belirti.

Bir diğeri müşteri ise, kahvehanecilerin ve müşterilerin bayram sevinci yaşadığını ifade etti.

Küçük davulcu da, davul çalmayı dedesinden öğrendiğini söyledi.

Kanyak: DHA