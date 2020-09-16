Oyun oynarken 2 metrelik naylon ip yutan kediye endoskopi yapıldı

Zonguldak’ta bir kedinin oyun oynarken yuttuğu 2 metrelik naylon ip endoskopi ile çıkartıldı.

Zonguldak’ta İncir isimli kedi oyun oynarken naylon ip yuttu. 3 yaşındaki İncir ’in ipi yuttuğunu düşünen kediyi veteriner kliniğine götürdü. Endoskopi yapılan kedinin midesindeki 2 metre uzunluğundaki naylon ip, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan kedi, sahibine teslim edildi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Veteriner Hekim Önder Alkan, endoskopinin öneminden bahsetti. Alkan yaptığı açıklamada “Kedi oynarken önünde bir naylon ip duruyor. Sonra naylon kayboluyor. Kedinin ipi yutup yutmadığından şüpheleniyorlar ve bize getiriyorlar. Hayvanın midesinde ip olduğu endoskopi ile tespit edildi. İpin midede olduğu ve müdahale edilmezse bağırsakları tıkayarak hayvanın ölebileceğini endoskopik yöntemler hayvanın midesine girerek ipi ameliyatsız şekilde çıkarttık. Burada önemli olan endoskopinin önemi bu cihaz olmasaydı hayvanın karnı açılacak deparotomu yapılacak. Midesi açılacak ve yabancı cisim orada çıkartılacak ve tekrar dikilecek. Bu hayvana çok büyük bir stres ve büyük riskler taşıyan operasyon. Endoskopi hayatımıza girdikten sonra ağız yoluyla girip bağırsaklardan veya mideden yabancı cisimler çıkartabiliyor. Dolayısıyla hayvan strese girmeden 3 dakika süren müdahale ile sağlığına kavuştu” şeklinde konuştu.