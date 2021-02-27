T24 LogoT24 Logo
Haberler

Oyun hamuru şikayeti arttı, uzmanlar uyardı

27 Şubat 2021 14:28

Çocukların ince motor gelişimi için sıkça kullanılan renk renk oyun hamurları tehlikeli olabiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı iddiasına göre zincir marketten alınan oyun hamuruyla oynayan çocuğunun eline boya bulaştığını ve günlerce çıkmadığını söyledi.

Benzer şikayetler bir çok aileden de iletildi. Sosyal medyada çok sayıda kişinin tepki gösterdiği durum sonrasında uzmanlar da oyun hamurlarına karşı uyarılarda bulundu. 

İçerisinde bulunan kimyasallar nedeniyle astımdan, alerjiye kadar pek çok hastalığa davetiye çıkaran oyun hamurlarına karşı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, "Yiyeceğimiz ne kadar sağlıklı, kaliteli olmak durumundaysa çocuklarımıza aldığımız oyuncaklar, giysiler, oyun hamurları kaliteli olmak durumunda" uyarısında bulundu.

 

Oyun hamuruOyun hamuru şikayetiçocuk oyuncaklarısağlıksız oyuncaklar

Diğer Videolar

Sokak röportajından: "İş yok; bisikletten başka bir şeyim yok ama Erdoğan’dan başkasına oy vermem"

Rüzgârın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Nusret doğduğu köyü paylaştı: "Nereden geldiğini unutma"

TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara “128 milyar dolar” tepkisi: Çok ah aldınız çok!

CHP'li Başarır paylaştı: "Vatandaş saatlerdir aşı bekliyor”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Salih Gergerlioğlu'ndan AYM'ye çağrı: Babamın bireysel başvurusunu 68. madde uyarınca...

Babacan'dan ittifak açıklaması: İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle...

Hilal Kaplan: Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son toplantıda Başbakanlıkta kalmak...

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: Mal varlığı dondurulanlar arasında Adil Öksüz...

Sözcü yazarı Çölaşan'dan Hürriyet yazarı Özkök'e: Okurlardan utanmıyorsun, insan hiç...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24