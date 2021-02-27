Oyun hamuru şikayeti arttı, uzmanlar uyardı

Çocukların ince motor gelişimi için sıkça kullanılan renk renk oyun hamurları tehlikeli olabiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı iddiasına göre zincir marketten alınan oyun hamuruyla oynayan çocuğunun eline boya bulaştığını ve günlerce çıkmadığını söyledi.

Benzer şikayetler bir çok aileden de iletildi. Sosyal medyada çok sayıda kişinin tepki gösterdiği durum sonrasında uzmanlar da oyun hamurlarına karşı uyarılarda bulundu.

İçerisinde bulunan kimyasallar nedeniyle astımdan, alerjiye kadar pek çok hastalığa davetiye çıkaran oyun hamurlarına karşı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, "Yiyeceğimiz ne kadar sağlıklı, kaliteli olmak durumundaysa çocuklarımıza aldığımız oyuncaklar, giysiler, oyun hamurları kaliteli olmak durumunda" uyarısında bulundu.