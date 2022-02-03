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Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'yüzüme öksürün' dedim

"Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız"

03 Şubat 2022 09:58

Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız" dedi. Erbaş, Koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk günlerinde arkadaşlarının yanına gidip "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.

Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu. Koronavirüsün Vuhan'da ilk ortaya çıktığı zaman "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" diyen Erbaş, "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
İddialarının arkasında olduğunu söyleyen Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız" dedi.
 
Latinlerin virüsten çok etkilendiğini, Katar'ın hiç etkilenmediğini belirten Erbaş, "Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var" ifadelerini kullandı.
KoronavirüsOytun Erbaş'yüzüme öksürün' dedimtvnet

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