'Koronavirüs Türklere bulaşmaz' sözleriyle gündem olan Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım

Pandeminin başlarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla tepki çeken Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum..." dedi. Erbaş, kariyerini iktidara borçlu olduğunu söyledi.

İktidara yakın TVNET'in canlı yayınına katılan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın 'Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu' sözleri gündem oldu.

Erbaş, "Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam ropdöşambırlı doktorların işine gelmiyor. Doktor bir şey söylüyor yarısı Latince. Bir adam halka anlaşılabilir bir şeyler söylüyor, ondan zaten kıskançlık. Bana 'Baban ne iş yapıyor', 'Pazarcı' dedim. ‘Pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, iyi dil bilen, giyimi çok iyi olanlar hep farklı. Çayı tutuşu, şampanyayı kadehi kaldırışı... Biz öyle değiliz. Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimle buraya geldik. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu." dedi.

Öte yandan, Oytun Erbaş'ın açıklamasının ardından babasının pazarcı değil bankacı olduğu ortaya çıktı. Bülent Erbaş'ın Pamukbank’ta müdürlük görevinden emekli olduğu öğrenildi.

Erbaş'ın sözleri tepki çekti. Tepki gösteren isimlerden biri ise CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bekaroğlu, şunları yazdı:

"Bu hükümet yoktu. Rahmetli babam ÇAYKUR’da mevsimlik işçiydi. 1980’de araştırma görevlisi, 1987’de yardımcı doçent, 1989’da doçent, 1995’te profesör oldum. Tabi bazı sıkıntılar yaşadım ama Ankara’da yargıçlar vardı, profesörlüğümü Danış kararıyla aldım."