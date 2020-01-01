Öykü Arin'in yeni yıl dileği: Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun

Antalya'da lösemi tedavisi gören, babasından aldığı yarı uyumlu nakille tekrar hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (5) "Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun" diyerek, yeni yıl dileklerinde bulundu.

Yılbaşına saatler kala, annesinin sosyal medya hesabından



Yeni yıl öncesi evlerine küçük bir çam ağacı alınan Öykü Arin, annesi Eylem Şen Yazıcı'yla birlikte ağacı süsleyerek yeni yıl için gün saydı. Disneyland'a gitme hayali olan Öykü Arin için, süsledikleri çam ağacının altına Disneyland maketi konuldu. Eylem Şen Yazıcı, 2020'ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulunan Öykü Arin'in videosunu paylaştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Öykü Arin, “Merhaba sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun. Donör olun umut olun. Yaşasın" dedi.

Ne Olmuştu?

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.