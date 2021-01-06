Öykü Arin'in annesinden kök hücre bağışı çağrısı

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, pandemi sürecinde dönor olan insanların sayısının çok azaldığını söyleyerek kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

Bazı ülkelerde ağızdan alınan süprüntü ile dönor testi yapılabildiğini söyleyen Yazıcı, Türkiye'de bunun kan testi ile yapıldığını ifade ederek Sağlık Bakanlığının bu sisteme geçmesini istediklerini söyledi. Bu sayede insanlar evlerinden donör olabileceğini ve salgın sürecinde bağışlara devam edilebileceğini dile getiren Yazıcı, "Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Yaşama hakkının çok kıymetli bir şey olduğunu bildiğimiz, hissetiğimiz günlerden geçiyoruz. Bu günlerde siz de çocukları yalnız bırakmayın" dedi.

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı mağdurları yaklaşık 3 aydır, Sağlık Bakanlığından, kök hücre bağışını internetten gönderilen kit ile yapması talebinde bulunuyor.