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''Oy verdim, hala vicdanım yanıyor"

20 Ocak 2019 14:49

Yol TV'nin mikrofon uzattığı vatandaşlardan birisi eskiden AKP üyesi olduğunu belirtirken, "Elim kırılsaydı..." diye ifade etti. Sosyal medyanın konuştuğu videoda, AKP'ye oy veren diğer vatandaş ise, "Ülke battı, gidiyor" diyerek duruma tepkisini gösterdi. Eski AKP'li vatandaş, "Ne olacak daha, Türkiye bitti kardeşim, gidin marketlere, manavlara bakın... Ne adalet, ne de demokrasi diye bir şey kalmadı bizim ülkemizde" diye ifade ederken, AKP'ye daha önce oy verdiğini ifade eden diğer vatandaşın ise, "Oy verdim. Hala vicdanım yanıyor" demesi dikkat çekti.

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