Oy kullanılan okulda Gelecek Partililer ile AKP'liler arasında kavga

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde 7 yıl aradan sonra yeniden belde statüsü hakkı kazanan Güney’de bin 830 seçmen belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi devam eden Güney İlkokulu’nun bahçesinde Gelecek Partililer ile AKP'liler arasında kavga çıktı. Jandarma iki grup arsında yaşanan kavgaya biber gazı kullanarak müdahale etti

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan Güney’de, bugün 1830 seçmen belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri için sandık başına gitti. İki okulda kurulan 8 sandıkta seçmenler 8 aday arasında belediye başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Biber gazlı müdahale

Oy kullanma işleminin devam ettiği Güney İlkokulu’nun bahçesinde ise AKP'liler ile Gelecek Partililer arasında kavga çıktı. Jandarma iki grup arsında yaşanan kavgaya biber gazı kullanarak müdahale etti.

"Jandarma sanki AK Parti’nin silahlı kuvvetleri gibi bize burada muamele uyguladı"

AKP'liler tarafından darp edildiklerini söyleyen Gelecek Partisi Konya Gençlik Kolları Başkanı Mert Levent Açöldüm “Bugün belediye başkanlığı seçimleri için arkadaşlarımızla birlikte Güney Beldesi’ne geldik. Bütün sandıklarda arkadaşlarımız vardı. Koridorda çok kötü bir muameleyle karşılaştık. Burada jandarma sanki AK Parti’nin silahlı kuvvetleri gibi bize burada muamele uyguladı. Burada şiddete maruz kaldık. AK Parti’nin trolleri tarafından arkadaşlarımız darp edildi. Aramızda yaralılarımız var. Biz yine buradayız ve seçim bitinceye kadar sandıklara sahip çıkacağız. Onların burada bir alaveresine ve fitnesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Merkez Gençlik Politikaları Komisyon Üyesi Fatih Yeşilyurt da, “Jandarma burada şu an koridorlara kadar silahlarla girmiş durumda. Hatta sandıklara kadar geliyorlar. Çok ayrımcılık yapıldı. Biz jandarmanın bunu yapmasından çok şikâyetçiydik” ifadelerini kullandı.

"Seçim adil geçmiyor"

Seçimin adil bir şekilde geçmediğini ifade eden Gelecek Partisi Gençlik Politikaları Komisyonu Üyesi Mehmet Sekman “Belediye meclis üyesinin gelen yaşlı kadınlarla birlikte oy kullanmaya birlikte girdiklerini gördük. Bunları jandarmamıza bildirmemize rağmen karşı tepki aldık. Seçim burada hiçbir şekilde adil geçmiyor. Biz seçimin sonuna kadar buradayız. Sandıklarımızı terk etmeyeceğiz. Türkiye’de eşit standartlarda seçimi sağlayana kadar mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.