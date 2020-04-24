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Oturduğu sitenin bahçesine DJ seti kurdu, komşularına yaşattığı coşkuya devriye gezen polis de katıldı

24 Nisan 2020 08:59

Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’nde bulunan Moda Evleri site yönetimi de DJ Uğur eşliğinde coşkulu bir 223 Nisan kutlama programı düzenledi. DJ Uğur’un çaldığı parçalara ve marşlara çocukların yanı sıra büyüklerde ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Saatler 21.00’i gösterirken tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı okundu.

Ayrıca devriye görevi yapan ve çalan müziklerin sesini duyan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri site içerisine girince eğlenceye eşlik etti. Mikrofonu eline alan bir polis memurunun yaptığı konuşma site sakinlerini daha da coşturdu. Polis memuru 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Site sakini ve organizatör Ayhan Özen, “Korona virüs salgınının 23 Nisan 100. Yıl coşkusunu engellesin istemedik. Güzel bir etkinlik yapalım istedik. Sağ olsun komşularımızda katıldılar. Güzel bir eğlence yaptık. Sosyal mesafeyi koruyarak yapmaya çalıştık. Eğlendik hep birlikte. Saat 21.00’da da İstiklal Marşımızı tüm Türkiye ile birlikte okuduk. Güzel ve hoş bir akşam oldu” dedi.

ETİKETLER

DJDüzce23 nisankutlamaDJ UğurKoçyazı Mahallesi

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