T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otoyolu kapatıp yarış startı verdiler, yoldaki diğer araçlara makas attılar

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi

16 Kasım 2021 10:19

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Trafikteki diğer sürücülere makas atılarak yapılan yarış arkadaki bir sürücü tarafından görüntüledi.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

 

Hasdal İstanbul HavalimanıOtoyolu kapatıp yarış startı verdilermakas attılar

Diğer Videolar

CHP'li Ağbaba: Emekliler, karanlıkta çürük sebze meyve topluyor

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Tarkan'dan Can Bonomo'ya Cesur erkeklerin moda tasarımcısı Hatice Gökçe

HDP’li Günay: Saraylarında ışıltılar içinde yaşarken Türkiye haklarına karanlık, zam dolu bir gelecek bıraktılar

“Fırıncılar size kızacak” sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt: Kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir

Erzurum’da kurt ayakta dondu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24