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Otoyolda motosiklet sürücülerinin tehlikeli oyunu

06 Temmuz 2020 10:58

D-100 Karayolunda kaydedilen görüntüler tepki çekti. Üç motosikletin yer aldığı tehlikeli yolculukta yedi kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ki diğer sürücü ve yolcuların canlarını hiçe saydı.

Kadıköy istikametinden Ankaakikalarca süren tehlikeli oyunda sürücüler sık sık emniyet şeridini de ihlal ederken seyir halinde olmara istikametine seyir halinde olan üç motosikletin birisinde üç, diğer ikisinde sürücüyle birlikte iki kişi bulunuyordu. Yürekleri ağza getiren tehlikeli oyunda ön tekerleğin yerden bağlantısını keserek tek teker üzerinde giden genç kendi canlarını ve trafikteki diğer canları hiç düşünmeden tehlikeye soktu. Dmaları gereken şeritte bile ön tekerliği kaldırarak tek teker üzerinde yoluna devam etti.

Bazı otomobil sürücüleri trafik magandalarına tepki gösterdi
Sağ iki şeritte sık sık tehlikeli hareketlerde bulunan motosiklet sürücülerinde ve arkalarında oturan vatandaşlarda takması zorunlu olan kask bulunmazken trafiği tehlikeye düşüren her hareketin bulunduğu gözlemlendi. Bazı otomobil sürücüleri de selektör ve kornalarla tehlikeli yolculuğa tepki gösterirken bir otomobil, ön teker kaldırarak seyir halindeki motosikletlinin yanına yanaşarak sürücüyle konuştu. Hareketlerden anlaşıldığı kadarıyla kısa bir tartışmanın yaşanması bile motosikletli trafik magandasının tehlikeli oyununu durduramadı. D-100 karayolunda bir süre seyir halinde olan üç motosikletli yedi genç tehlikeli oyunlarına devam ederek gözden kayboldu.

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