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Otostop çekti; kendisini polis kovalamacasının ortasında buldu

17 Haziran 2020 13:07

Denizli’de yakalanan alkollü bir kişi gideceği yere ulaşmak için otostopla bindiği otomobilde kendisini polis kovalamacasının ortasında buldu. Durdurulan araçtan indirilen vatandaş olaydan dolayı tanımadığı araç sürücüsünü suçlayarak ‘Benim suçum yok, ben durmasını söyledim ama o kaçtı’ diyerek kendisini savundu.

Olay Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Ç., dün öğlen saatlerinde arkadaşından otomobilini bir süreliğine emanet olarak aldı. Ancak daha sonra arkadaşının aracını getirmesini istemesine rağmen geri götürmedi. Sonrasında ise arkadaşı polisi arayarak durumu anlatıp Mustafa Ç.’nin aracını kaçırdığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İstiklal Mahallesi’nde devriye gezen bir polis ekibi kaçırılan aracın plakasını fark edince otomobilin peşine düşerek sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü Mustafa Ç., ise polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sonrasında ise 10’na yakın polis ekibi şahsın peşine düşüp kovalamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonrası otomobil Hacıkaplanlar Mahallesinde durduruldu ve içerisinde Mustafa Ç., ile Ali D., gözaltına alındı.

Araçta yakalanan Ali D., otostop yaptığını ve sürücüye kendisini evine bırakması için rica ettiğini onunda kabul etmesi üzerine araca bindiğini kaydetti. Olayla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Alkollü olduğu için polise derdini güçlükle anlatan Ali D., sürücünün kendisini kandırdığını ve kovalamaca esnasında durmasını söylemesine rağmen riayet etmeyerek kaçtığını ifade etti.

Sürücüye 5 bin TL ceza kesildi

Olayın ardından 2 şüphelide gözaltına alınarak karakola götürülürken, otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.

Öte yandan, sürücü Mustafa Ç.’ye çeşitli trafik kurallarını ihlalden dolayı toplamda 5 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

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