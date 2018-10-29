Otopark gerekçesiyle ağaç kıyımına göz mü yumulacak?

Ankara'nın en eski yerleşim alanlarından biri olan Gazi Mahallesi'nin hemen yanı başında yer alan Gaye Sitesi Bloklarında ağaç kıyımına karşı bir yıldır hukuk mücadelesi sürüyor. Blokların bahçesinde yeterli olmadığı gerekçesiyle yapılması planlanan ikinci otopark için üzerleri çarpıyla işaretlenen ağaçların kesilmesine karşı bağlı oldukları ilçenin CHP'li yönetimindeki Yenimahalle Belediyesi'nde çözüm arıyorlar. Site yönetimi belediyeden itirazlara verilecek yanıtı beklemeden sitenim duvarını yıkmaya kalkıştı. Kesilecek ağaçlar işaretlendi.