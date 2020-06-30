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Otomobilleri çekiciye yükleyip çalan hırsızlar yakalandı

30 Haziran 2020 11:08

İstanbul Sancaktepe'de park halindeki araçları çekiciye yükleyerek çalan hırsızlar yakalandı. Otomobillerin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 ve 20 Haziran tarihlerinde Sancaktepe'de meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Çekiciyle çaldıkları araçları hurdacıda parçalamışlar
Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla, şüphelilerin üzerinde tepe lambası olan bir çekiciyle çalmak istedikleri aracın yanına geldikleri, aracı kısa sürede çekiciye yükleyip oradan ayrıldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin daha sonra bu araçları bir hurdacıya götürüp parçalara ayırdıkları tespit edildi.

Polis harekete geçti, 5 kişi yakalandı
Ekiplerce, şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Polisin hurdacı dükkanına yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
2 kişi tutuklandı
Şüphelilerden Mahmut K. (26) ve Sercan T.(28)'nin otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldıkları, Y.Ö., Ş.Ö. ve R.B.'nin ise hurdacı dükkanında çalıştığı ve otomobilleri parçalayan kişiler oldukları belirlendi. Y.Ö., Ş.Ö ve R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Mahmut K. ve Sercan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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