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Otomobille ayı kovaladılar

15 Aralık 2018 16:07

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobille, önlerine çıkan ayıyı kovalayanlar, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde otomobili ile seyir halinde olan Erdal Bergal ve arkadaşlarının önüne aniden bir boz ayı çıktı. Otomobilden ürken ayı, yolda kaçmaya başladı. Otomobille ayının peşine düşen Bergal ve arkadaşları, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda alarak, 'Şu an ayı kovalıyoruz' dedi. Ayı, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Topluca köyü Marselevat yaylasındaki bal ormanında bir ağaca tırmanan ayı yavrusu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Uzun süre ağaçta kalan yavru ayı kendisini görüntüleyenleri seyretti. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde bölge sakinleri için tehlike oluşturuyor. Yerleşim yerlerinde önlerine çıkan kişilere saldıran, arı kovanları ile tarım ürünlerine zarar veren ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.

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