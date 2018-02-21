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Otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalıştı, başaramayınca geceyi araçta uyuyarak geçirdi

21 Şubat 2018 19:21

Beyoğlu'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, yol sonundaki merdivenlerden otomobiliyle inmeye çalışınca araç merdivenlerde asılı kaldı. Beyoğlu'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, yolun sonundaki merdivenlerden otomobiliyle inmeye çalışt, ama araç merdivenlerde asılı kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için bu yolu kullananlar aracı ve içinde uyuyan sürücüyü fark etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis uyandırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın çıkarılması için olay yerine çekici çağırdı. Çekicinin gecikmesi üzerine sürücü, direksiyona sokaktan geçen bir kişiyi geçirerek otomobilini kurtarmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramayan sürücünün yardımına çevredeki işçiler yetişti. İşçiler el birliğiyle ön kısmını kaldırdıkları aracı asılı kaldığı yerden kurtardı. Sürücü Erkan K. daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

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