Otomobiliyle kovaladığı sokak köpeğine kurşun yağdırdı

Bursa'da otomobille sokak köpeklerini kovalayan sürücü, köpeklere kurşun yağdırdı. Bir köpeği 3 kurşunla öldüren şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'da Doburca Mahallesi'ne otomobili ile gelen bir şahıs, sokakta bulunan köpekleri aracıyla kovalamaya başladı. Otomobil ile sokakta iki tur atan şahıs, köpeklere tabancasıyla ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyarak cama çıkan vatandaşlar, bir otomobilin içerisinden 3 köpeğe ateş açıldığını gördü. Sokağa çıktıklarında bir köpeğin cansız bedeniyle karşılaşan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirerek, diğer köpekleri aramak için ormanlık alana gitti. Ormanlık alanda kan izlerini takip eden vatandaşlar, kaçan 2 köpeğin ve silahlı saldırganın izine rastlayamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde boş kovan izlerine rastladı. Yapılan incelemelerde vücudunda 3 kurşun izi olan köpeğin öldüğü belirlenirken, ekipler güvenlik kameralarına yansıyan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay anını anlatan mahalle sakini Ömer Faruk K., "Biz ailemizle evde oturduğumuz sırada 4 el silah sesi duyup balkona çıktık. Cama çıktığımızda bir otomobilin köpekleri kovaladığını gördük. Alt sokakta köpeklerden birini yakalayan cani köpeğe ateş etti. Vurulan köpek ormanlık alana kaçınca, cani adam bu defa diğer köpekleri kovalamaya başladı. Bir köpeği de evimizin önünde vurarak bölgeden hızla uzaklaştı. Köpeğin yanına vardığımızda 3 kurşunla öldürüldüğünü gördük. Polisle irtibata geçtik, polisler kameralarda inceleme yaptı" diye konuştu.



