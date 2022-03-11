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Otomobilinin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçtı

İş yeri sahipleri, şüpheliden şikâyetçi oldu

11 Mart 2022 19:55

Manisa'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurduktan sonra parayı ödemeden kaçtı.

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