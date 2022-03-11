Otomobilinin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçtı

Manisa'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurduktan sonra parayı ödemeden kaçtı.

Manisa'da bir sürücü, benzin istasyonunda depoyu doldurduktan sonra kaçtı.



Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisinden depoyu doldurmasını istedi.

Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. Barış Geçtan, otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı. İş yeri sahipleri, şüpheliden şikâyetçi oldu.

Plakanın sahte çıktığını belirten pompa görevlisi, "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

Kaynak: DHA