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Otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla tüm birikimini kaybetti

28 Haziran 2021 08:55

Şanlıurfa'da İngilizce öğretmeni Emrah Madenci, internet sitesi üzerinden satışa sunduğu otomobilini 23 bin 500 lira kapora alarak devretti. Madenci geri kalan 142 bin lirayı almak için gittikleri tatlıcıda, şüphelilerin "Bankadan kredi çekeceğiz" diyerek otomobiliyle ortadan kaybolmaları üzerine dolandırıldığını anladı, suç duyurusunda bulundu.

Madenci, bankaya gittiklerini söyleyen kişileri telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak, polis ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ŞanlıurfaOtomobilini satmak isteyen öğretmendolandırıldı

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