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Otomobilini doludan korumak isterken böyle düştü

"Talihsiz bir kaza oldu ama aracı kurtardım"

30 Eylül 2020 10:42

İstanbul Üsküdar'da dolu yağışını gören araç sahibi, elindeki örtü ile otomobilinin yanına gitmeye çalışırken ayağı kayarak yere düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Üsküdar'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve doluyu gören Anıl İsmail Kamacı adlı otomobil sahibi, kapının önünde park halinde bulunan aracını dolu yağışından korumak istedi. Babaannesinin terliklerini giyen Kamacı, eline aldığı örtü ile merdivenlerden aşağı inmesinin hemen ardından ayağı kayarak yere düştü. Ellerinden yaralanan Kamacı, hastaneye gitti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kamacı'nın apartman girişinde aracının üzerine örtü attığı daha sonra yerden aldığı örtüyle merdivenlerden indiği ve ayağı kayarak yere düştüğü görülüyor.

"Talihsiz bir kaza oldu ama aracı kurtardım"

Kaza geçiren araç sahibi Anıl İsmail Kamacı, "Pandemiden dolayı evde çalışıyoruz. Bir anda dolu yağdığını gördüm. Üzerim müsait değildi. Ciddi bir dolu yağdığını görünce aşağı inme gereği hissettim halıyla aracı kurtarabilmek için. Aşağıya da tesadüf babaannemin terlikleriyle inmişim. Terlikler de ayağıma küçük geldi. Talihsiz bir kaza geçirdim, merdivenlerden inerken kolumun üzerine ciddi bir düşme yaşadım. Parmaklarımda çatlak söz konusu. Talihsiz bir kaza oldu ama aracı kurtardım sayılabilir" dedi.

Konuşmasına devam eden Kamacı, "Tüm komşuların aracı zarar görüyordu bu arada. Ben bu zamana kadar 3 sene önce böyle bir dolu görmüştüm. Cevizden de büyük neredeyse küçük bir elma büyüklüğündeydi. Hastaneye gideceğim zaten, biraz önce yaşadığım bir olay. Sağ iki parmağımı kımıldatamıyorum. Büyük ihtimalle çatlak veya kırık var. Biraz sonra gideceğim" ifadesini kullandı. 

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